Синоптик предупредила о холодной погоде в Москве до 11 апреля

Практически всю неделю погоду в Москве будет определять холодный циклон. Кроме того, в ночь на 8 апреля ожидается снег. Впрочем, на следующей неделе температура воздуха начнет подниматься до положительных значений. Об этом «Известиям» рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова 7 апреля.

«На всю рабочую неделю у нас температура воздуха среднесуточная будет слабоотрицательной или около нуля», — уточнила синоптик.

По ее словам, в ночные часы местами будет небольшой снег, а в дневные с середины недели — небольшие осадки: мокрый снег и мелкий дождь.

Она также объяснила, что предстоящей ночью в Москве временами ожидается около 2–3 см снега. Минимальная температура в столице составит –2…–4 градуса, по региону — до –6 градусов.

«Завтра днем местами небольшой снег, температура максимальная — 0…+2 градуса, по региону — –2…+3 градуса, а значит, завтра днем неблагоприятным условием погоды будет то, что местами будет гололедица и, возможно, сосульки на крышах», — уточнила Позднякова.

Самая холодная ночь, по словам эксперта, ожидается в ночь на 9 апреля, потому что в Москве будет порядка –3…–5 градусов, а по региону — до –8. Дневная температура — –4…+1.

В дальнейшем минимальная температура будет в диапазоне –1…–6 градусов. Дневная температура в пятницу, 11 апреля, — –1…+4. В субботу, 12 апреля, — 0…+5 градусов.

«Начнется постепенное, медленное повышение температуры, а после 15-го числа температура воздуха начнет расти более активно, и уже среднесуточная и ночная температура будет положительной», — добавила синоптик.

Ранее, 5 марта, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что температура воздуха весной 2025 года на территории РФ будет в пределах или чуть ниже нормы. Также он добавил, что прошедшая зима в стране стала второй самой теплой в истории наблюдений.