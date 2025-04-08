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Кобахидзе обвинил глубинное государство в поддержке конфликта на Украине

Кобахидзе: глубинное государство поручило Европе продлить конфликт на Украине
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Lorenz Huter
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Глубинное государство поручило европейским государствам продолжать конфликт на Украине. Такое заявление 7 апреля сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

«Глубинное государство поручило европейским структурам продлить конфликт на Украине. Ранее в этом процессе участвовали и американские структуры. Теперь глубинное государство поручило исключительно европейским структурам продолжение конфликта», — сказал премьер-министр в ходе беседы с журналистами в Батуми.

Кроме того, по словам Кобахидзе, подобные действия происходят с финансированием организаций, которые занимаются «антигосударственными» процессами. Они получают деньги исключительно от стран Европейского союза (ЕС). Также премьер отметил, что власти Грузии не допустят ситуации, аналогичной украинской, и будут отстаивать национальные интересы.

По словам премьер-министра, Украина сейчас разрушена, но при этом имеет хороший контакт с европейскими государствами. Он уточнил, что Грузия смогла избежать такого сценария, не получив статус «второй Украины», что в свою очередь рассердило глубинное государство.

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Экономист Джеффри Сакс 4 апреля сообщил о том, что сейчас Украина больше всего нуждается в мире, однако европейские страны хотят продолжать конфликт. По его словам, власти Украины делают «высокие ставки» на мир, но сами не стремятся к нему. Кроме того, Сакс добавил, что в Европе многие вполне удовлетворены тем, что украинский конфликт продолжается.

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