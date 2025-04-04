Экономист Сакс указал на желание Европы продолжать конфликт на Украине

Сейчас Украина больше всего нуждается в мире, однако европейские страны хотят продолжать конфликт. Об этом 4 апреля «Известиям» заявил экономист Джеффри Сакс.

«Украина больше всего нуждается в мире, потому что она будет побеждена и уничтожена, если не будет мира. Так что Украина больше всего нуждается в этом, но она меньше всего ведет переговоры. Ее политики — это те, кто отказывается говорить что-либо реалистичное в данный момент», — сказал Сакс.

По его словам, власти Украины делают «высокие ставки» на мир, но сами не стремятся к нему. Кроме того, Сакс добавил, что в Европе многие вполне удовлетворены тем, что украинский конфликт продолжается. Поскольку, по их мнению, это «удерживает Россию от них».

Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что европейские политики ошибаются, утверждая, что Россия является для Европы главной угрозой. По мнению Вэнса, главная угроза для ЕС — ее внутренние проблемы.