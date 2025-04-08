Ученые Центра математического моделирования в разработке лекарств Сеченовского университета разработали и зарегистрировали первую базу данных, которая содержит информацию о побочных эффектах ингибиторов контрольных точек и их комбинаций в иммуноонкологических препаратах. Эти лекарства изменили подход к лечению рака и открыли новую эру в онкотерапии, рассказали разработчики.

Однако, несмотря на значительные успехи в лечении болезни, достигнутые с их помощью, у них есть и нежелательные эффекты, которые необходимо учитывать. Базу будут использовать разработчики новых препаратов — для подбора оптимальной дозировки лекарства при планировании клинических исследований.

«Базу данных мы начали собирать еще в 2018-м, в год получения Нобелевской премии. На тот момент на рынке уже были доступны все основные ингибиторы контрольных точек и накопился пул клинических данных о безопасности применения разных типов терапий», — рассказал «Известиям» руководитель Центра математического моделирования в разработке лекарств Сеченовского университета Кирилл Песков.

База данных постоянно обновляется. Разработчики включают в нее информацию о результатах клинических исследований инновационных ингибиторов контрольных точек и биоаналогов, которые появляются в России и в мире. Технология станет частью разрабатываемой в Сеченовском университете цифровой платформы по математическому моделированию онкологических заболеваний для разработки новых лекарств.

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Состояние эффектов: в РФ создали базу опасных побочек передовых онкопрепаратов