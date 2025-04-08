Реклама
Прямой эфир
Армия
Группировка войск «Запад» за сутки уничтожила 32 пункта управления БПЛА ВСУ
Мир
Глава МИД Ирана подтвердил встречу с делегацией США в Омане
Армия
Средства ПВО за ночь уничтожили 23 украинских БПЛА над двумя регионами России
Мир
Китай пообещал «бороться до конца» с тарифами Трампа
Мир
Мадуро сообщил о введении в стране чрезвычайного экономического положения
Общество
Макаров назвал Овечкина легендой и главным мотиватором для многих спортсменов
Мир
В МИД Узбекистана рассказали о привлечении российских инвестиций в туротрасль
Мир
Филиппинский вулкан Канлаон выбросил столб пепла на высоту около 4 км
Мир
МИД Японии заявил о намерении сохранить участие в энергопроектах на Сахалине
Наука и техника
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем стартовала с космодрома Байконур
Наука и техника
В РФ создали базу опасных побочек передовых онкопрепаратов
Мир
WP сообщила о личной просьбе Маска к Трампу отменить высокие пошлины
Экономика
В России распространяется майнер под видом Microsoft Office
Общество
Светомузыкальное шоу прошло в дагестанском Дербенте в честь рекорда Овечкина
Мир
В ШОС допустили объединение рынка с БРИКС
Общество
Страховщики зафиксировали всплеск угонов авто в 2025 году
Мир
В Эстонии рассмотрят проект о применении оружия против подозрительных торговых судов

В РФ создали базу опасных побочек передовых онкопрепаратов

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Ученые Центра математического моделирования в разработке лекарств Сеченовского университета разработали и зарегистрировали первую базу данных, которая содержит информацию о побочных эффектах ингибиторов контрольных точек и их комбинаций в иммуноонкологических препаратах. Эти лекарства изменили подход к лечению рака и открыли новую эру в онкотерапии, рассказали разработчики.

Цикличное дело: ученые открыли тайну распространения метастазов в организме
Как специалистам впервые удалось визуализировать рост новых опухолевых очагов с высокой точностью

Однако, несмотря на значительные успехи в лечении болезни, достигнутые с их помощью, у них есть и нежелательные эффекты, которые необходимо учитывать. Базу будут использовать разработчики новых препаратов — для подбора оптимальной дозировки лекарства при планировании клинических исследований.

«Базу данных мы начали собирать еще в 2018-м, в год получения Нобелевской премии. На тот момент на рынке уже были доступны все основные ингибиторы контрольных точек и накопился пул клинических данных о безопасности применения разных типов терапий», — рассказал «Известиям» руководитель Центра математического моделирования в разработке лекарств Сеченовского университета Кирилл Песков.

База данных постоянно обновляется. Разработчики включают в нее информацию о результатах клинических исследований инновационных ингибиторов контрольных точек и биоаналогов, которые появляются в России и в мире. Технология станет частью разрабатываемой в Сеченовском университете цифровой платформы по математическому моделированию онкологических заболеваний для разработки новых лекарств.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Состояние эффектов: в РФ создали базу опасных побочек передовых онкопрепаратов

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025