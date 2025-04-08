Роспотребнадзор сообщил о снижении за неделю заболеваемости ОРВИ и гриппом на 8,9%
В России отмечается снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом, за неделю было зафиксировано 774 тыс. случаев заражения, что на 8,9% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Об этом 8 апреля сообщили в Роспотребнадзоре.
«По итогам 14-й недели в Российской Федерации наблюдается продолжение снижения заболеваемости ОРВИ и гриппом. Количество заболевших составило 774 тыс. случаев за неделю, что на 8,9% меньше по сравнению с предыдущей неделей. Число госпитализаций также снизилось на 9,1%», — заявили в ведомстве.
Также снизилась заболеваемость COVID-19. Всего зафиксировали 2,2 тыс. случаев заражения, что на 9% ниже, чем на прошлой неделе.
Уточняется, что по итогам проведенных лабораторных исследований в структуре положительных находок доля гриппа составила 54,9%. Среди вирусов гриппозной природы преобладает вирус гриппа B, а среди негриппозных вирусов наиболее распространенными являются РС-вирусы и риновирусы.
Кроме того, по информации Роспотребнадзора, с целью предотвращения распространения различных инфекций на прошлой неделе в РФ была закрыта 41 школа и 47 дошкольных учреждений.
Роспотребнадзор 31 марта сообщил о том, что в России не выявили новых вирусов или вирусов со значимыми мутациями. Также в ведомстве отметили, что в настоящее время эпидемиологическая ситуация на территории России по группе респираторных инфекций, включая ОРВИ, грипп, COVID-19 и внебольничные пневмонии, стабильна и полностью контролируема. Отмечается снижение уровня заболеваемости.