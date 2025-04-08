Минобороны РФ сообщило о подвигах российских военнослужащих в зоне СВО

Министерство обороны России 8 апреля сообщило о подвигах российских военнослужащих, совершенных в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

В ведомстве отметили действия рядового Андрея Краснова, который, действуя в составе расчета боевой машины реактивной системы залпового огня (РСЗО), получил задачу выдвинуться в район предполагаемого наступления противника.

Российские военнослужащие оперативно заняли позиции и после того, как боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) перешли в наступление, приступили к поражению противника. Рядовой навел РСЗО и произвел несколько залпов. В результате его точных действий была поражена техника и большая часть живой силы ВСУ. Благодаря этому военнослужащим ВС РФ удалось отразить атаку украинских боевиков и вынудить их отступить.

Помимо этого, в МО РФ обратили внимание на действия гвардии рядового Дениса Проскокова, который выполнял задачу по подвозу боеприпасов в районы расположения ВС РФ с целью бесперебойного снабжения артиллерийских подразделений.

В ночное время суток он продвигался по сложным участкам местности с выключенными фарами, чтобы осуществить своевременную доставку груза на позиции. После того как Проскоков прибыл в указанное место и приступил к разгрузке автомобиля, он подвергся атаке украинского FPV-дрона.

Гвардии рядовой сориентировался на местности, занял позицию для стрельбы и из штатного оружия поразил беспилотный летательный аппарат (БПЛА), тем самым сохранив груз в целости. Благодаря его смелым действиям боеприпасы были доставлены в срок и подразделения ВС РФ смогли выполнить все поставленные задачи.

Накануне в Минобороны РФ сообщили о том, что экипажи танков Т-80БВ бригады 5-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» в ходе боевой задачи обеспечили огневую поддержку подразделениям мотострелков на южнодонецком направлении зоны специальной военной операции.