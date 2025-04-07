МВД предупредило о мошеннических схемах с фейковыми лотереями

Фейковые лотереи и розыгрыши можно назвать одними из самых популярных мошеннических схем, которые осуществляют с помощью спам-рассылки. Об этом 7 апреля проинформировало МВД России.

«Мы не рекомендуем участвовать вообще ни в каких видах лотерей, но для желающих испытать удачу подготовили небольшой юридический экскурс в данную тему», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По словам сотрудников правоохранительных органов, лотерея представляет собой игру, в рамках которой оператор проводит розыгрыш призового фонда, а его участник обладает правом на выигрыш в соответствии с условиями договора. Она может быть как тиражная, то есть проводиться единовременно, так и бестиражная, ее итоги подводят сразу же.

«Организация и проведение: с 2014 года все лотереи в РФ — государственные, частные — запрещены. Организаторами могут быть только уполномоченные федеральные органы», — отмечает МВД России.

Оператором розыгрыша может являться юридическое лицо, зарегистрированное на территории России, обладающее контрактом от организатора. Условия лотереи должны быть полностью прописаны. Несовершеннолетние в ней принимать участие не могут.

Уточняется, что стимулирующие розыгрыши для увеличения продаж, например в магазинах, не считаются лотереями и поэтому не требуют лицензии, однако они должны соответствовать закону «О рекламе». Представители ведомства призывают пользователей быть осторожнее при участии в лотерее от некрупного бренда, подтверждение которой должно быть на официальном сайте, или от уполномоченного федерального органа, который не гарантирует получение призов.

6 апреля россиянам рассказали о новой схеме мошенничества с телефонными кодами. Злоумышленники сообщают жертвам о якобы необходимости заменить региональный код в номере домашнего телефона.