Россиянам рассказали о новом способе мошенничества с телефонными кодами

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Прокуратура Москвы: раскрыта новая схема мошенников с кодами номеров телефонов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Мошенники начали применять новую схему, сообщая жертвам о якобы необходимости заменить региональный код в номере домашнего телефона. Об этом 6 апреля сообщила прокуратура города Москвы.

В частности, с таким способом мошенничества столкнулся 82-летний житель столицы. Аферисты заявили ему, что в городе проходит замена кода городских телефонов с 499 на 495, и предложили по скидке установить необходимое оборудование. Пожилой мужчина сообщил им свои паспортные данные и полностью произнес по просьбе мошенников фразу «не возражаю против замены номера».

На следующий день мужчине позвонили якобы сотрудники службы безопасности банка и ФСБ с сообщением о незаконном переводе от его имени. Они попросили пенсионера помочь в поиске преступников.

«По указанию телефонных мошенников мужчина снял деньги со счета, упаковал в пакет и, назвав кодовое слово, передал наличные прибывшему курьеру. Взамен накоплений пострадавший получил от курьера якобы банковские документы, изготовленные в фоторедакторе», — говорится в Telegram-канале столичной прокуратуры

Таким образом москвич отдал аферистам свыше 1 млн рублей. Тушинская межрайонная прокуратура взяла установление обстоятельств инцидента под свой контроль.

«Если <…> неизвестные просят назвать свои персональные данные, код, поступивший в сообщении, сведения о счетах и банковских картах, имущественном положении, передать сбережения курьеру либо перевести деньги на безопасный счет — прекратите разговор», — посоветовали в ведомстве.

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Ранее в тот же день источник «Известий» сообщил, что мошенники похитили у московской пенсионерки 2,5 млн рублей, запугав ее уголовным преследованием якобы за измену Родине. Аферисты сообщили потерпевшей, что в ее квартире будет проведен «обыск», поскольку в доме нужно «задекларировать» все денежные средства. По указанию мошенников пенсионерка собрала накопленные наличные в размере 2,5 млн рублей и передала курьеру.

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