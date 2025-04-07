Кинорежиссера Петрухина приговорили к четырем годам по делу о взятке
Дорогомиловский районный суд Москвы приговорил кинорежиссера Алексея Петрухина к четырем годам лишения свободы по обвинению в покушении на посредничество во взяточничестве. Об этом 7 апреля сообщил официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы
«Суд установил, что Петрухин А.А. совершил покушение на посредничество во взяточничестве, то есть умышленные действия лица, направленные на непосредственную передачу взятки по поручению взяткодателя и иное способствование взяткодателю и взяткополучателю в достижении и реализации соглашения между ними о получении и даче взятки, за совершение заведомо незаконных действий, организованной группой, в особо крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого Петрухина обстоятельствам», — сказано в сообщении.
Таким образом, Петрухину назначили наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима со штрафом.
Ранее, в сентябре 2024 года, Фонд кино подал два иска к кинокомпании «Русская Фильм Группа», которую воглавляет Петрухин, более чем на 220 млн рублей и 90 млн рублей соответственно. Иски связали с неисполнением обязательств по двум фильмам — «Тайна печати дракона» и «На пороге бессмертия: путешествие в Индию».