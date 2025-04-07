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Офтальмолог рассказал о влиянии весеннего цветения на глаза

Офтальмолог Иванов: весенний конъюнктивит может привести к потере зрения
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Фото: Global Look Press
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Врач-офтальмолог Научно-исследовательского клинического института детства Алексей Иванов рассказал, как весеннее цветение может повлиять на здоровье глаз.

С приходом сезона цветения врачи каждый год фиксируют рост случаев конъюнктивита. Воспаление глаз возникает из-за аллергии на пыльцу, активно распространяющуюся в воздухе.

В беседе с «Радио 1» 4 апреля специалист объяснил, что конъюнктивит бывает разным. Аллергический происходит во время цветения, а есть еще бактериальный, грибковый, вирусный.

Аллергический конъюнктивит проявляется в виде покраснения глаз, отечности на веках, зуда, это реакция организма на пыльцу растений. Симптомы могут усиливаться и приводить к осложнениям, вплоть до потери зрения. Для выявления причины необходимо провести диагностику.

«Здесь у аллергиков смежная система: начинает беспокоить нос, кашель, поэтому нужно и к офтальмологу, и к аллергологу-иммунологу обратиться», — заключил врач.

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3 апреля врачи НИКИ детства напомнили основные симптомы, которые позволяют выявить заболевание на ранней стадии. К ним относятся покраснение и зуд глаз, слезотечение и светобоязнь, отечность век, слизистые выделения из глаз, а также ощущение песка в глазах. Для лечения обычно применяют антигистаминные препараты для местного и системного применения, а также средства для снятия отека, отмечает 360.ru.

В марте врач-аллерголог, иммунолог Дарья Чернушевич в беседе с RT рассказала, что аллергические симптомы весной разнообразны и могут проявляться, например, в виде заложенности носа, насморка, слезотечения, зуда слизистых носа и глаз, а также приступов удушья. Они носят повторяющийся характер, возникая каждый раз в одних и тех же условиях.

В феврале врач-офтальмолог, микрохирург, лазерный хирург Светлана Миргородская рассказала, что ощущение песка в глазах может возникнуть при лагофтальме. В частности, причиной развития синдрома сухого глаза нередко становятся контактные линзы при нарушении правил их эксплуатации, таких как нерегулярная обработка или неправильное снятие и надевание.

В октябре эндокринолог, диетолог Лира Гаптыкаева рассказала, почему важно защищать глаза и осенью. Так, понижение температуры, холодный ветер и избыточное ультрафиолетовое (УФ)-излучение осенью могут навредить слизистой глаза, в частности вызвать ожог роговицы и воспаления, сообщает НСН. УФ-излучение, которое осенью довольно активно, может вызвать конъюнктивы и привести к перегрузке фоторецепторов сетчатки глаз.

Ранее офтальмолог Татьяна Анфалова рассказала, как различить вирусный и бактериальный конъюнктивиты. Вирусный конъюнктивит чаще двусторонний, с отеком век и наличием фолликул (полые пузырьки) на слизистой. Также характерно слизистое белое или прозрачное отделяемое из глаз. Он очень заразный, передается воздушно-капельным путем при кашле, чихании и просто в разговоре. Часто может сопровождаться температурой, насморком, болью в горле и увеличением лимфатических узлов. Бактериальный конъюнктивит обычно начинается с одной стороны, а уже спустя два-три дня может присоединиться второй глаз. Главный отличительный признак — это слипание век и обильное желто-белое отделяемое. Передается он через предметы быта, прикосновения, отмечает Pravda.Ru.

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