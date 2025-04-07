Путин поблагодарил Лукашенко за предотвращение ввоза в РФ крупной партии взрывчатки
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поблагодарил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко за задержание крупной партии взрывчатки, которая транспортировалась в РФ. Об этом 7 апреля сообщил Telegram-канал «Пул Первого».
В свою очередь пресс-службе МИД Белоруссии рассказали, что на территорию Союзного государства осуществлялась отправка крупной партии взрывчатки, но опасные материалы были изъяты.
Пресечение ввоза на территорию РФ взрывчатых веществ в министерстве назвали «продолжением последовательной и ответственной политики Белоруссии по обеспечению безопасности общесоюзных границ».
«Президент России попросил передать благодарность и насколько возможно поощрить специалистов и экспертов, обнаруживших и идентифицировавших опасный груз», — указывает «Пул Первого».
Уточняется, что в ходе телефонного разговора главы государств также обсудили предстоящие встречи, белорусско-российские учения и ситуацию в зоне специальной военной операции.
Накануне в пресс-службе государственного таможенного комитета Белоруссии сообщили, что крупнейшая партия взрывчатки была изъята на белорусско-польской границе. По данным комитета, 41-летний водитель пытался ввезти 580 кг особо мощного взрывчатого вещества иностранного производства через территорию Белоруссии в РФ.