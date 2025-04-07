Россияне стали больше интересоваться вкладами в 2025 году
Интерес к вкладам вырос в девять раз в I квартале 2025 года по сравнению с IV кварталом 2024-го. Это следует из данных финансового маркетплейса «Сравни», с которыми ознакомились «Известия» 8 апреля.
Средняя процентная ставка по вкладам сроком на три месяца в марте составила 15,08%, на шесть месяцев — 14,78%, на девять месяцев — 15,97%, на 15 месяцев — 15,19%.
Руководитель продукта «Вклады» в «Сравни» Илья Васильков отметил, что на рост популярности в том числе повлияли привлекательные условия.
Ранее, 7 апреля, сообщалось, что в России общерыночный объем рублевых пассивов в I квартале увеличился более чем на 1,8 трлн и достиг 55,5 трлн, рост за три месяца составил 3,5%. За аналогичный период прошлого года прирост — 1,7 трлн рублей, следует из оценки ВТБ. В кредитной организации прогнозируют, что по итогам первого полугодия рублевый рынок сбережений в стране достигнет 59 трлн рублей, а по итогам всего года превысит 65 трлн. Эксперты предположили, что россияне смогут заработать рекордные 9 трлн рублей процентного дохода.