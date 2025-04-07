В России рынок рублевых сбережений в I квартале вырос более чем на 3%
В России общерыночный объем рублевых пассивов в I квартале увеличился более чем на 1,8 трлн и достиг 55,5 трлн, рост за три месяца составил 3,5%. За аналогичный период прошлого года прирост — 1,7 трлн рублей, следует из оценки ВТБ. «Известия» ознакомились с данными кредитной организации 7 апреля.
«Рынок сбережений в прошлом году набрал большую скорость, и мы не ожидаем в 2025 году резкого торможения. Так, например, в марте объем рублевого рынка вырос примерно на 990 млрд рублей. Это даже больше показателей прошлого года — в марте 2024 года рост рынка составил 893 млрд рублей», — отметил руководитель департамента сбережений и зачислений Дмитрий Володин.
В кредитной организации прогнозируют, что по итогам первого полугодия рублевый рынок сбережений в России достигнет 59 трлн рублей, а по итогам всего года превысит 65 трлн. По оценке аналитиков, россияне смогут заработать рекордные 9 трлн рублей процентного дохода.
Ранее, 21 марта, аналитики финансового маркетплейса «Банки.ру» сообщили, что в начале 2025 года спрос на краткосрочные банковские вклады, особенно месячные, снизился. В феврале доля заявок на месячные вклады составила всего 13% от общего числа запросов на депозиты. Это на четыре процентных пункта меньше, чем в декабре 2024-го.