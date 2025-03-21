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Аналитики рассказали о снижении спроса на краткосрочные банковские вклады

«Банки.ру»: заявки на краткосрочные банковские вклады снизились на 4 п.п.
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В начале 2025 года спрос на краткосрочные банковские вклады, особенно месячные, значительно снизился. В феврале 2025 года доля заявок на месячные вклады составила всего 13% от общего числа запросов на депозиты. Это на 4 процентных пункта меньше, чем в декабре 2024 года. Таким мнением в беседе с «Известиями» 21 марта поделились аналитики финансового маркетплейса «Банки.ру».

Месячные вклады, которые в конце 2024 года занимали третье место по популярности, опустились на четвертое. Лидером остаются трехмесячные вклады, на которые приходится более 30% спроса. Шестимесячные депозиты сохраняют второе место с долей 24%, хотя их популярность также немного снизилась.

Аналитики связывают снижение интереса к краткосрочным вкладам с ожиданиями вкладчиков. В 2024 году спрос на месячные депозиты вырос почти вдвое (до 17–18%) из-за ожиданий повышения ключевой ставки регулятором. Однако Центральный банк сохранил ставку без изменений, что привело к перетоку средств в долгосрочные вклады.

Так, в феврале 2025 года спрос на вклады сроком от года до двух лет вырос на 2 процентных пункта (до 5%) по сравнению с декабрем 2024 года. Общий интерес к депозитам сроком свыше года увеличился до 11%.

Среди дополнительных параметров вкладов россияне чаще выбирают ежемесячную выплату процентов (31–32% спроса). Вклады с возможностью пополнения занимают второе место (24%), а депозиты с капитализацией — третье (21%).

Эксперты прогнозируют, что в марте и апреле 2025 года тенденция к увеличению спроса на долгосрочные вклады продолжится. Доля годовых вкладов к апрелю может достичь 18–20%, а суммарный спрос на депозиты сроком свыше года — 13–15%.

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Ранее, 18 января, партнер Capital Lab Евгений Штатов рассказал «Известиям» об актуальных инвестиционных инструментах. По его словам, в условиях высоких процентных ставок депозиты остаются одним из наиболее привлекательных инструментов для сохранения капитала. Уровень ставок по депозитам в крупнейших банках достигает 23%, что позволяет получать стабильный доход при минимальных рисках.

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