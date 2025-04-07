«Тотальный диктант» написали более 1,3 млн человек

«Тотальный диктант» в 2025 году написали более 1,3 млн человек по всему миру. Традиционно все континенты были охвачены акцией. В России диктант прошел в 1134 городах, на четырех станциях в Антарктиде, передает телеканал «Известия». Кроме того, очные площадки акции были открыты в 57 странах. В 2025 году «Тотальный диктант» провели уже в 22-й раз.

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