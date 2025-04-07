«Краснодар» подписал соглашение с бразильским вингером Густаво Сантосом
Левый вингер греческого футбольного клуба (ФК) «Ламия» Густаво Мартинс Фуртадо дос Сантос по окончании текущего сезона станет игроком «Краснодара». Об этом 7 апреля сообщили на сайте российского клуба.
«Краснодар» и «Ламия» оформили трансфер Густаво Сантоса. Футболист пополнит состав черно-зеленых по окончании сезона», — отметили там.
Уточняется, что контракт бразильского спортсмена начнет действовать 15 июня текущего года и завершится 30 июня 2029-го. Последние два года Сантос играл в Греции.
В феврале руководство московского «Спартака» приобрело самого дорогого игрока в истории клуба — состав команды пополнился нападающим сборной Тринидада и Тобаго, 27-летним Ливайем Гарсия. Он подписал контракт со «Спартаком» на 3,5 года.
Согласно данным портала Transfermarkt, трансфер футболиста обошелся клубу в €18,7 млн.