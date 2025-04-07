В Госдуме допустили возобновление сотрудничества с Европой по энергоресурсам

Страны Евросоюза (ЕС) могут начать заключать контракты с российскими компаниями на поставку энергоресурсов в частном порядке. Такое мнение депутат Госдумы Игорь Ананских высказал в понедельник, 7 апреля.

По словам парламентария, возвращение к сотрудничеству с Россией в этом направлении будет выгодным для граждан европейских государств.

«Европа очень заинтересована в восстановлении сотрудничества с Россией по энергоресурсам, но восстановит ли в итоге — вопрос. <...> Надеюсь, они поймут, что их главная задача состоит в обеспечении благополучия жителей собственных стран, процветания бизнеса. И тогда страны смогут вернуться к закупкам энергоресурсов из России напрямую», — сказал политик в разговоре с Lenta.Ru.

Ананских отметил, что политика руководства ЕС нередко оказывается крайне невыгодной для отдельных стран и их жителей.

«Варианта два: или руководство ЕС поймет, что их задача — развитие союза, или страны будут пытаться заключать контракты с российскими компаниями напрямую. Мы видим, что и сейчас в России закупаются большие объемы энергоресурсов, которые так или иначе приходят в Европу, но с наценками в два-три раза, что крайне невыгодно для бизнеса и граждан», — заключил депутат.

5 апреля премьер-министр немецкой федеральной земли Тюрингия, член партии Христианско-демократического союза (ХДС) Марио Фогт допустил возобновление поставок российского газа в ФРГ, сообщается на сайте kp.ru.

Также, по словам политика, возобновление поставок возможно только после завершения конфликта на Украине, сообщает 360.ru.

Ранее, 4 апреля, депутат Европарламента (ЕП) от Словакии Любош Блага заявил «Известиям» о намерении вернуть транзит газа РФ в Евросоюз (ЕС) через свою территорию. Он добавил, что ситуация сложилась настолько абсурдно, что даже западные страны, которые «испытывают ненависть» к России, закупают у нее сжиженный природный газ (СПГ), а потом продают его в Европе.