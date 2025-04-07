Суд освободил главаря банды киллеров Гагиева от наказания за незаконный оборот оружия

Военный апелляционный суд освободил главу крупнейшей в России преступной группировки Аслана Гагиева по прозвищу Джако от наказания за незаконный оборот оружия, но пожизненное заключение криминального авторитета остается в силе. Об этом 7 апреля «Известиям» сообщили в суде.

Инстанция закончила рассмотрение жалобы адвоката Гагиева на пожизненный приговор, вынесенный Южным окружным военным судом в Ростове-на-Дону осенью 2023 года.

Джако освободили от наказания по ч. 3 ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия и боеприпасов в составе организованной группы») в связи с истечением срока давности преступления. В остальном приговор остался неизменным.

По данным следствия, в 2004 году Гагиев организовал преступную группу, которая действовала в Москве, Московской области и Северной Осетии. В ней было не менее 50 участников. Затем не позже ноября 2012 года Гагиев организовал в Северной Осетии три банды, которые входили в его преступное сообщество. С 2012 по 2013 год по указанию Гагиева в республике убили шесть человек, в том числе заместителя прокурора Промышленного района Владикавказа Олега Озиева. В 2015 году Гагиева задержали в Австрии и только в 2018-м экстрадировали в Москву.

В сентябре 2023 года Гагиев был приговорен к пожизненному заключению. При этом подсудимый во время дачи показаний заявлял, что не имеет отношения к заказным убийствам и не считает себя виновным. Кроме того, 12 участников его банды получили сроки от 12 лет до пожизненного заключения по обвинению в десятках убийств.