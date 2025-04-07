Путин подписал закон о запрете навязывания дополнительных услуг

Президент РФ Владимир Путин 7 апреля подписал закон о запрете навязывания дополнительных товаров и автоматического согласия на услуги. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, продавец не имеет права предоставлять платные дополнительные услуги без ведома потребителя. Если они были оказаны без согласия клиента, тот может отказаться от оплаты и потребовать возврата денег.

Также вводится запрет на автоматическое получение согласия на покупку дополнительных товаров и услуг. Требование о возврате денег за навязанные покупки должно удовлетворяться в течение трех дней с момента его подачи.

Уточняется, что закон вступит в силу 1 сентября текущего года.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 31 марта заявил, что законопроект о запрете навязывать покупателям дополнительные услуги, в том числе в автосалонах, призван защитить граждан от излишних трат, а также пресечь попытки манипулирования и принуждения к совершению ненужных и невыгодных покупок.