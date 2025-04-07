Особый противопожарный режим ввели на территории Благовещенска
Особый противопожарный режим начал действовать в Благовещенске и двух округах Амурской области. Об этом сообщает ИА PriamurMedia со ссылкой на информацию МЧС.
Первые термоточки выявили в Архаринском округе. Пожароопасный сезон ввели с 5 апреля. Кроме того, с 7 апреля особый режим введен в Благовещенске и Благовещенском округе.
Местным жителям запрещено разводить костры и использовать открытый огонь для приготовления пищи. Кроме того, нельзя сжигать мусор и траву.
На прошлой неделе особый противопожарный режим ввели в двух районах Псковской области.