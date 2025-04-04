Особый противопожарный режим ввели в двух районах Псковской области

На территории Великолукского и Новосокольнического районов Псковской области начал действовать особый противопожарный режим. Об этом главы районных администраций сообщили в своих Telegram-каналах.

На обеих территориях ОПР установлен с 4 апреля, пишет Псковская лента новостей. В связи с повышенной опасностью в этот период запрещено посещать леса, разводить костры, сжигать мусор и сухую растительность, а также проводить огневые работы.

«Пал травы — это прямой путь к пожару. Огонь в считаные минуты может переброситься к вашему участку и уничтожить то, что вы наживали годами — имущество, домашних животных, само жилье. В огне могут погибнуть люди», — предупредил глава Великолукского района Алексей Кузьмин.

С 1 апреля в Псковской области официально объявлен пожароопасный сезон. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Михаил Ведерников.