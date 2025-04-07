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СК сообщил о завершении расследования дела руководителей завода «Телта» о хищении

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Завершено расследование уголовного дела в отношении руководителей ОАО «Пермский телефонный завод «Телта», которые обвиняются в хищении при выполнении гособоронзаказа. Об этом 7 апреля сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении учредителя ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Игоря Морозова, его заместителя Алексея Высокова и главного бухгалтера указанного предприятия Елены Гришиной», — говорится в Telegram-канале.

Установлено, что в 2017–2021 годах компания заключила контракты с госзаказчиком на поставку устройств связи на сумму более 1,4 млрд рублей. В ходе исполнения контрактов фигуранты внесли в документы бухгалтерии ложные данные о повышенных затратах на приобретение комплектации изделий. Так, им удалось похитить свыше 48 млн рублей.

Также в 2020 и 2021 годах Морозов, Высоков и Гришина внесли в документы ложные данные с целью совершения попытки похитить бюджетные деньги на сумму более 16 млн рублей. Довести до конца мошенническую схему они не смогли, сотрудники правоохранительных органов успели пресечь их деятельность.

Суд избрал учредителю и его заместителю меру пресечения в виде заключения под страну. Гришиной, в свою очередь, избрали домашний арест. Уточняется, что также наложен арест на акции «Телты» и объекты имущества Морозова на общую сумму свыше 333 млн рублей.

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Главное военное следственное управление (ГВСУ) Следственного комитета (СК) РФ 28 февраля сообщило о направлении в суд для рассмотрения по существу уголовного дела о взятке в особо крупном размере в отношении бывшего начальника главного управления связи Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Его задержали 22 мая 2024 года.

По данным следствия, Шамарин получил взятку от гендиректора и главного бухгалтера «Телты». Генерал был отстранен от должности замначальника Генштаба и начальника главного управления связи ВС РФ. В начале августа он частично признал вину, хотя сторона защиты настаивала, что полученные генерал-лейтенантом деньги не являются взяткой.

13 ноября Шамарин заключил досудебное соглашение и признал вину. Тем не менее генерал-лейтенанта оставили под стражей, эта мера пресечения неоднократно продлевалась.

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