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СК направил в суд дело генерала Шамарина о взятке

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Фото: ТАСС/Михаил Климентьев
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Уголовное дело о взятке в особо крупном размере в отношении бывшего начальника главного управления связи Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина направлено в суд, чтобы его рассмотрели по существу. Об этом 28 февраля сообщило Главное военное следственное управление (ГВСУ) Следственного комитета (СК) РФ.

«Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Московский гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.

Следователи ГВСУ СК России собрали достаточно доказательств вины Шамарина в получении взяток в особо крупном размере при выполнении гособоронзаказа. Обвинение ему было предъявлено по ч. 6 ст. 290 УК РФ.

По данным следствия, в 2019–2023 годах Минобороны России для выполнения государственного оборонного заказа заключило контракт с ОАО Пермский телефонный завод «Телта». Предприятие должно было поставить устройства связи на сумму свыше 1,4 млрд рублей. Шамарин в тот период получил от должностных лиц «Телты» 36 млн рублей в виде взяток за то, чтобы объемы поставляемой продукции и ее стоимость были увеличены.

В рамках суд арестовал имущество генерал-лейтенанта — автомобиль, квартиру и сумму денег, которая равна взятке. Шамарин заключен под стражу по ходатайству ГВСУ СК России.

Дело генерала Иванова. Как бывший замглавы Минобороны стал обвиняемым в получении взяток на миллиард

Ранее, 17 января, адвокат Шамарина Михаил Перцев сообщил, что предварительное следствие по делу генерал-лейтенанта окончено и сторона защиты знакомится с материалами.

Бывший начальник главного управления связи ВС РФ был задержан 22 мая 2024 года. По данным следствия, Шамарин получил взятку от гендиректора и главного бухгалтера «Телты». Генерал был отстранен от должности замначальника Генштаба и начальника главного управления связи ВС РФ.

В начале августа Шамарин частично признал вину, хотя сторона защиты настаивала, что полученные генерал-лейтенантом деньги — не взятка.

Позже, 13 ноября, в суде объявили, что Шамарин заключил досудебное соглашение и признал вину. Тем не менее генерал-лейтенанта оставили под стражей, эта мера пресечения неоднократно продлевалась.

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