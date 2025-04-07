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В Курской области оценили масштабы работ по восстановлению освобожденных сел

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Властям Курской области предстоит огромная работа по восстановлению приграничных населенных пунктов, освобожденных от Вооруженных сил Украины. Об этом 7 апреля заявил врио главы региона Александр Хинштейн по итогам поездки в села Малая Локня и Погребки Суджанского района.

«Работа по расчистке территории и восстановлению инфраструктуры предстоит колоссальная, но мы разберем завалы, отстроим и восстановим дома, храмы, школы, больницы», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что все населенные пункты будут проверены саперами и разминированы. После этого, по словам Хинштейна, власти приступят к восстановительным работам.

Врио губернатора добавил, что в Малой Локне будет установлен памятник российским бойцам, которые держали круговую оборону и не дали ВСУ продвинуться к Курской АЭС.

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1 апреля президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 июля разработать программу восстановления инфраструктуры Курской области. Путин также призвал до 10 апреля предусмотреть для граждан, которые лишились жилья и другого имущества в результате действий ВСУ в регионе, ежемесячную выплату в размере 65 тыс. рублей.

Ранее, 13 марта, премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство направит 2,5 млрд рублей Курской области на поддержку пострадавших промышленных предприятий. По его словам, это решение позволит ускорить возобновление выпуска продукции в приграничных районах и обеспечить соблюдение социальных гарантий для граждан.

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