Программисты перечислили преимущества использования ИИ в работе

Среди опрошенных программистов 70% разработчиков недовольны ИИ-ассистентами для написания кода, но большинство признали, что использование искусственного интеллекта ускоряет и упрощает разработку программного обеспечения. Об этом говорится в результатах исследования компании MTS AI, с которыми ознакомились «Известия» 7 апреля.

Согласно данным экспертов, более половины разработчиков (56%) работают в организациях, где уже есть корпоративные ИИ-инструменты для написания кода и решения других задач. При этом 40% респондентов сталкиваются с ограничениями на использование сторонних ИИ-сервисов в некоторых проектах, а для 9% они полностью запрещены. 25% участников опроса указали на отсутствие в их компаниях четких правил по использованию искусственного интеллекта.

Вместе с тем 69% программистов хотя бы раз прибегали к помощи ИИ в работе. Из них 47% продолжают обращаться к таким решениям. 58% респондентов используют ИИ-инструменты для генерации кода по текстовым запросам, 57% — при поиске ошибок. Также среди популярных сценариев применения — написание тестов (43%) и автодополнение кода (41%).

«Исследование выявило, что ИИ значительно экономит время разработчиков — 50% респондентов, регулярно использующих решения на основе искусственного интеллекта в работе, сохраняют от 1 до 4 часов в неделю. Специалисты отмечают скорость выполнения рутинных задач (68%), сокращение времени на поиск информации (57%) и повышение производительности (53%)», — отметили в компании.

Однако качество полученного кода не устраивает 70% респондентов. Лишь 19% опрошенных программистов сказали, что у них нет претензий к качеству работы ИИ-ассистентов.

Кроме того, треть респондентов из числа пользователей ИИ-сервисов для разработки рассказали, что вынуждены вносить исправления в сгенерированный искусственным интеллектом код и текст более чем в 80% случаев использования, а 27% опрошенных — в 50–80%.

Ранее, 6 марта, сообщалось, что большинство опрошенных креативных специалистов активно используют нейросети в своей работе. При этом 43% респондентов прибегают к ним на регулярной основе, следует из результатов исследования Агентства креативных индустрий Москвы и компании MTS AI.