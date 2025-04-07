Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС России освободили Катериновку в ДНР
Мир
Путин указал на целенаправленное поощрение нацизма и русофобии во многих странах
Мир
Россия, Китай и Иран проведут консультации по ядерной программе в Москве
Мир
Спасатели МЧС РФ обследовали 75 зданий в Мьянме в поисках людей
Экономика
Песков заявил об отслеживании Москвой ситуации с ценами на нефть
Мир
В Венгрии указали на подрыв конкурентоспособности ЕС неумелой политикой Брюсселя
Мир
Трамп заявил об отсутствии инфляции в США на фоне введения пошлин
Мир
В МИД РФ подчеркнули важность нейтральной позиции в работе ВОЗ
Общество
Путин поздравил Овечкина с историческим рекордом по числу заброшенных шайб в НХЛ
Общество
В ГД внесли проект о присвоении священникам статуса ветерана боевых действий
Экономика
ФАС запросила у производителей ПВХ причины изменения цен на товар
Экономика
В ЦБ РФ указали на рост международной сети приема карт «Мир»
Мир
МИД Ирана предупредил о жестком ответе на возможную атаку США и Израиля
Общество
В Госдуме предложили учредить должность уполномоченного по защите животных
Происшествия
«Газель» въехала в подземный переход на станции метро «Парк Победы» в Москве
Общество
В Красноярском крае более 20 мигрантов незаконно привлекались к труду
Спорт
КХЛ поднимет потолок зарплат на 50 млн рублей

Программисты перечислили преимущества использования ИИ в работе

Исследование: 70% разработчиков недовольны ИИ-ассистентами для написания кода
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Среди опрошенных программистов 70% разработчиков недовольны ИИ-ассистентами для написания кода, но большинство признали, что использование искусственного интеллекта ускоряет и упрощает разработку программного обеспечения. Об этом говорится в результатах исследования компании MTS AI, с которыми ознакомились «Известия» 7 апреля.

Согласно данным экспертов, более половины разработчиков (56%) работают в организациях, где уже есть корпоративные ИИ-инструменты для написания кода и решения других задач. При этом 40% респондентов сталкиваются с ограничениями на использование сторонних ИИ-сервисов в некоторых проектах, а для 9% они полностью запрещены. 25% участников опроса указали на отсутствие в их компаниях четких правил по использованию искусственного интеллекта.

Вместе с тем 69% программистов хотя бы раз прибегали к помощи ИИ в работе. Из них 47% продолжают обращаться к таким решениям. 58% респондентов используют ИИ-инструменты для генерации кода по текстовым запросам, 57% — при поиске ошибок. Также среди популярных сценариев применения — написание тестов (43%) и автодополнение кода (41%).

В геометрическом прогрессе: Россия должна стать лидером по масштабу применения ИИ
На конференции AI Journey Путин предрек революцию в нескольких сферах и узнал, как GigaChat ускорила обработку обращений на прямую линию

«Исследование выявило, что ИИ значительно экономит время разработчиков — 50% респондентов, регулярно использующих решения на основе искусственного интеллекта в работе, сохраняют от 1 до 4 часов в неделю. Специалисты отмечают скорость выполнения рутинных задач (68%), сокращение времени на поиск информации (57%) и повышение производительности (53%)», — отметили в компании.

Однако качество полученного кода не устраивает 70% респондентов. Лишь 19% опрошенных программистов сказали, что у них нет претензий к качеству работы ИИ-ассистентов.

Кроме того, треть респондентов из числа пользователей ИИ-сервисов для разработки рассказали, что вынуждены вносить исправления в сгенерированный искусственным интеллектом код и текст более чем в 80% случаев использования, а 27% опрошенных — в 50–80%.

Ранее, 6 марта, сообщалось, что большинство опрошенных креативных специалистов активно используют нейросети в своей работе. При этом 43% респондентов прибегают к ним на регулярной основе, следует из результатов исследования Агентства креативных индустрий Москвы и компании MTS AI.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025