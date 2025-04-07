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Спорт
КХЛ поднимет потолок зарплат на 50 млн рублей

КХЛ поднимет потолок зарплат на 50 млн рублей

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Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров
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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) планирует увеличить потолок зарплат на 50 млн рублей в 2026 году. Об этом 7 апреля сообщается на сайте лиги.

Уточняется, что в сезоне-2025/26 вырастет только пол — он будет поднят на 25 млн, достигнув 475 млн рублей.

«Сезон-2026/27: повышение потолка на 50 млн рублей — до 950 млн рублей, повышение пола на 50 млн рублей — до 525 млн рублей. Сезон-2027/28: повышение потолка на 50 млн рублей — до 1 млрд рублей, повышение пола на 75 млн рублей — до 600 млн рублей», — указано в публикации.

Кроме того, изменения коснутся премиальных выплат, которые не будут учитываться в потолке зарплат. Например, за выход во вторую стадию плей-офф клуб сможет выплатить игрокам до 50 млн рублей, за выход в полуфинал — дополнительно 75 млн рублей, а за выход в финал — до 150 млн рублей. При этом клубы не будут ограничены в размере премий за победу в Кубке Гагарина.

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2 апреля доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, в каких сферах зарплата выросла больше всего. По его словам, рост доходов отмечались в сферах производства автомобилей (+25,3%) и обработки древесины (+23,9%).

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