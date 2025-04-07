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Решетников заявил о привлекательности экономики России для западных инвестиций

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Экономика России показывает хорошие темпы роста и привлекательна для иностранных инвестиций. Об этом 7 апреля заявил журналистам глава Минэкономразвития России Максим Решетников на ежегодной инвестиционной конференции AIM Global 2025 в Абу-Даби.

«Российская экономика показывает хорошие темпы роста. Последние два года мы растем на 4,1%. На сегодняшний момент российская экономика является крайне привлекательной для инвестиций, особенно для западных инвестиций», — сказал Решетников.

Министр добавил, что сейчас в экономике РФ сложился высокий уровень реальных процентных ставок. Он подчеркнул, что это означает стабильность внешнего товарооборота и привлекательность финансовых инвестиций.

Глава Минэкономразвития подчеркнул, что в экономике присутствуют «определенные колебания», но в целом ситуация стабильна. По словам Решетникова, приоритетными направлениями сейчас стали инвестиции в капитал и совместную разработку технологий.

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Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев 3 апреля заявил, что экономика РФ развивается и растет вопреки наложенным на страну санкциям. Он подчеркнул, что в прошлом году валовой внутренний продукт (ВВП) России вырос на 4% против 1% в странах Евросоюза (ЕС). Дмитриев добавил, что отношение госдолга России к ВВП составляет 18%, в то же время в государствах ЕС этот показатель доходит до 100%.

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