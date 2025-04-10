Первым делом самопомощь: как учат тактической медицине в зоне СВО

Необходимость хорошей медицинской подготовки личного состава в зоне СВО возрастает по мере того, как увеличивается время эвакуации раненых с поля боя. Ее приходится ждать многие часы из-за активного использования противником БПЛА. Санитарные команды — приоритетная цель для врага. В этих условиях навыки самопомощи и первой помощи важнее, чем когда-либо. В проведении интенсивного обучения военнослужащим помогают гражданские волонтеры. «Известия» увидели, как проводят занятия со штурмовиками группировки «Центр» инструкторы центра тактической подготовки «Архангел».

Как отрабатывают навыки самопомощи участники спецоперации

— Сегодня здесь проходит обучение военнослужащих базовым навыкам тактической медицины, мы их учим останавливать кровотечения. А также в программе осмотр, эвакуация и дополнительные задания, которые мы с командирами придумываем на месте. Сегодня была одна такая импровизация. Это необходимо, чтобы ребята могли спасти как свою жизнь, так и своих товарищей, — рассказывает директор центра «Архангел», кавалер ордена Мужества Федор Геращенко.

К сожалению, к началу специальной военной операции наши вооруженные силы в большинстве своем подошли без современного понятия тактической медицины. И сама индивидуальная аптечка военнослужащего, и основные методы ее применения оставались практически неизменными со времен войны в Афганистане. В то же время противник базировался на более современных мировых стандартах, которые стали распространены уже по опыту локальных войн нулевых годов. В качестве штатной индивидуальной аптечки в украинской армии был принят аналог американского комплекта IFAK, как и протоколы первой помощи. Это отставание от противника удалось сократить совместными усилиями армии и волонтеров, таких как центр «Архангел», включившихся в улучшение медицинской подготовки бойцов с 2022 года.

Особый упор в занятиях делается на умении штурмовиков оказать помощь самим себе на поле боя. При действиях малых групп, даже при удачном исходе столкновения, лишних бойцов для помощи может не оказаться. Это одно из важнейших изменений в современной первой помощи на поле боя: всё снаряжение и навыки должны позволять бойцу остановить кровотечение самостоятельно, еще до подхода товарищей и эвакуации. Сегодня большинство ранений — минно-взрывные, и при кровотечении есть считаные минуты, чтобы остановить его.

Упражнения проходят в условиях, максимально похожих на те, с которыми, возможно, придется столкнуться. Перед очередными подходами бойцы долго вращаются по команде инструктора, чтобы имитировать головокружение и дезориентацию при ранении. С помощью долгого нахождения в упоре лежа к работе добавляется напряжение мышц, максимально приближая состояние бойцов к тому, которое они будут иметь в бою.

Но командиры добавляют дополнительные испытания. Это и стрельба из боевого оружия рядом с выполняющими упражнения, взрывы страйкбольных гранат и дымовые шашки, осложняющие выполнение нормативов на эвакуацию и требующие действовать вслепую.

Инструкторы из центра «Архангел» — не просто теоретики, а имеют практический опыт. Федор рассказывает, как волонтеры участвовали в эвакуации мирных жителей в Курской области в начале боев. В каждой машине, которыми вывозили гражданских, распределили медиков, поскольку заранее никто не знал, в каком состоянии будут люди при эвакуации и с какими ударами БПЛА и артиллерии придется столкнуться.

— В момент эвакуации рядом с нашей машиной упала ракета MLRS, когда мы переезжали по мосту через реку. Машина от осколков загорелась, два товарища, донецкие волонтеры «Народного фронта» Коля и Давид, погибли, мне удалось выбраться с многочисленными ожогами. Ребята, которые подбежали ко мне оказывать помощь, не знали, что делать, пришлось их инструктировать. И под моим руководством они оказывали мне первую помощь, — вспоминает Федор эпизод, за который был награжден орденом Мужества. Сейчас он вернулся в зону СВО, частично восстановившись после тяжелых ожогов, чтобы продолжать помогать в подготовке военнослужащих.

Программы обучения под разные специальности

Важным моментом в обучении бойцов тактической медицине стала специализация. В условиях современного положения на фронте, когда из-за массового применения БПЛА и роста их радиуса действия угрозы, с которыми сталкиваются представители разных военных специальностей, и особенности эвакуации серьезно отличаются.

— Мы адаптируем свои программы под штурмовиков, отдельно под танкистов, под разведку и т.д. Также у нас есть отдельная программа обучения для медиков-инструкторов, которые сами проводят занятия с личным составом в будущем, — объясняет Федор Геращенко то, как постоянно внедряется опыт СВО в обучении.

Младший сержант Авершин Артем, командир взвода в одном из подразделений группировки «Центр», помогал инструкторам в придании занятиям своего подразделения дополнительного реализма. Поэтому к концу занятий видно, что он устал не меньше, чем тренировавшиеся подчиненные.

— В зависимости от маршрута и задачи у штурмовых групп часто затрудненная эвакуация раненых. И поэтому каждый боец должен уметь оказать помощь своему товарищу и сам эвакуировать его при необходимости, — объясняет Артем. Он родом из Красноярского края и до прихода в армию работал спасателем. За время службы ему уже приходилось неоднократно оказывать первую помощь в боевых ситуациях.

Среди прошедших обучение рядовой Роман Завьялкин. Он недавно в армии и пока не имеет боевого опыта, а сейчас проходит интенсивное обучение всем основным навыкам. Прямо во время нашего разговора его затягивает дым от очередной шашки, и за нашими спинами звучит довольно мощный взрыв — это еще одна учебная группа отрабатывает эвакуацию в условиях, приближенных к боевым. Роман уверен, что когда настоящие осколки будут свистеть рядом, всё надо будет делать быстрее и четче.

— У нас интенсивный процесс обучения идет: стрельбы, связь, медицина. Основной упор на медицину и связь — это очень важно на передке. Есть у кого учиться, многие из тех, кто уже прошел бои, возвращаются на полигон и передают свой опыт, — рассказывает Роман.

С интересом и полной отдачей проходят обучение и те, кто уже участвовал в боях. Инструкторы отмечают, что часто такие военнослужащие проявляют даже больше усердия и внимания на занятиях, поскольку почувствовали их важность на собственном опыте.

— Эти знания о выживании очень помогают в боевых действиях и мне, и всем этим пацанам, которые учатся со мной. У меня уже есть боевой опыт, на первой задаче я получил ранение и уже вернулся в строй. Я сам себе оказывал помощь, а потом еще двум бойцам, раненным в ноги, я накладывал жгут и делал перевязку, — рассказывает рядовой Усманов. Он говорит, что такие занятия настолько интересны, что даже не чувствуется усталость.