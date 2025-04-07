СМИ сообщили о взрыве автомобиля около метро в Киеве
Около здания станции метро «Олимпийская» в Киеве взорвался автомобиль. Об этом 7 апреля сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики.
«В Киеве около метро «Олимпийская» взорвалось авто», — говорится в Telegram-канале.
Уточняется, что в настоящее время транспортное средство горит во дворе жилого дома на улице Антоновича.
Национальная полиция Украины 4 апреля сообщила о взрыве автомобиля чиновника в Днепропетровске (украинское название города с 2016 года — Днепр). Уточнялось, что он пострадал. Также ранения получила его супруга.