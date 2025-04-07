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В редакции «Вечерней Москвы» прошла акция «Тотальный диктант»

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Фото: «Вечерняя Москва»/Пелагия Замятина
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В субботу, 5 апреля, в столице прошла XXI Всероссийская образовательная акция «Тотальный диктант». По давней традиции редакция «Вечерней Москвы» стала одной из площадок проверки грамотности. Текст об экспедиции на Шпицберген финалистки премии «Ясная Поляна», писательницы Марины Москвиной читала актриса театра и кино, народная артистка РСФСР, ведущая актриса театра имени Е.Б. Вахтангова Ирина Купченко.

Участники диктанта писали третью часть большого текста «В поисках чудесного», которая называется «Дорога лебедей». Организаторы диктанта нашли этот текст поэтичным и пунктуационно сложным.

«Знаки препинания обозначают эмоциональные состояния, возникающие во время пауз в речи. Они несут очень разную смысловую нагрузку. И важно, чтобы у ребенка в процессе обучения развивалась пунктуационная интуиция», — рассказала Ирина Купченко.

Актриса добавила, что считает «Тотальный диктант» и подобные ему проекты нужными и востребованными сегодня.

«Они помогают сохранить наш язык, нашу речь. А речь — это то, что поддерживает историческое самосознание, ощущение себя как части народа. Язык сегодня размывается, сейчас мало кто отвечает на сообщение «благодарю» или «я вам очень признательна», в основном присылают смайлики. Молодое поколение перестало писать от руки, а это тоже важная часть существования и сохранения языка, ведь когда теряется язык, пропадает нация», — отметила Купченко.

Также к акции, проведенной в стенах «Вечерней Москвы», присоединились студенты Театрального института им. Б. Щукина.

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