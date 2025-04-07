Госкомиссия утвердила основной и дублирующий экипажи корабля «Союз МС-27»
Государственная комиссия утвердила составы основного и резервного экипажей пилотируемого космического корабля «Союз МС-27». Об этом 7 апреля сообщила госкорпорация «Роскосмос».
В основной экипаж вошли российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также астронавт Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Джонатан Ким. Резервными членами экипажа стали Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Кристофер Уильямс.
«Взлетаем 8 апреля в 08:47:15 мск», — указано в Telegram-канале госкорпорации.
В «Роскосмосе» 5 апреля сообщили, что «Ракету Победы» («Союз 2.1а») с «Союз МС-27» установили на стартовый стол на Байконуре. Запуск ракеты будет посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.