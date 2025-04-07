Прокуратура организовала проверку по факту ЧП с аэролодкой в Кемеровской области
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- Прокуратура организовала проверку по факту ЧП с аэролодкой в Кемеровской области
Прокуратура организовала надзорные мероприятия по факту происшествия с аэролодкой в Кемеровской области. Об этом 7 апреля сообщило Западно-Сибирское транспортное ведомство.
«Новокузнецкой транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности эксплуатации маломерного флота», — указано в Telegram-канале прокуратуры.
Прокурор взял под контроль процессуальную проверку и ее результаты.
В этот же день сообщалось, что в Новокузнецком муниципальном округе Кемеровской области перевернулась аэролодка с пятью пассажирами на борту. Двое людей добрались самостоятельно до берега, судьба троих человек на данный момент неизвестна. МЧС привлекли на место происшествия четырех специалистов и одну единицу техники.