В Кемеровской области перевернулась аэролодка с пятью пассажирами

В Новокузнецком муниципальном округе Кемеровской области перевернулась аэролодка с пятью пассажирами на борту. Об этом в понедельник, 7 апреля, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

«Двое из находившихся на борту самостоятельно добрались до берега, судьба оставшихся троих на данный момент неизвестна», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Там уточнили, что МЧС привлекли на место происшествия четырех специалистов и одну единицу техники.

Ранее, 19 марта, стало известно об ушедшем в дрейф сухогрузе в акватории Невы в Ленинградской области. К месту происшествия были направлены спасательные службы. Кроме того, Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства.