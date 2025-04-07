Священник вывез из разрушенной церкви в Курской области уцелевшие колокола

Священник Александр Зинченко, который посещает церкви и храмы в освобожденных районах Курской области, чтобы оценить их состояние и сохранить оставшиеся ценности, рассказал «Известиям» о своей деятельности.

Он сообщил, что недавно посещал Малую Локню, где 10 лет назад сам выстроил церковь в женской колонии ИК-11. После начала специальной военной операции (СВО) заключенных вывезли в другие учреждения. Теперь храм практически полностью разрушен. Но отец Александр сумел вывезти оттуда уцелевшие колокола.

«Шесть единиц. Целых нет. Посечены, пробиты, от одного вообще остались только «плечи» (верхушка). И немудрено: в звонницу, насколько я знаю, стреляли прямой наводкой из бронетранспортера Bradley. То, что осталось, мы, возможно, отправим в мастерскую Ильи Дроздихина в Москву, чтобы он вылил из них новые», — объяснил он.

Такими поездками по освобожденным районам священник занимается с середины марта. В последний раз он ездил в Покровский храм в центре Суджи.

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