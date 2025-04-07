«Роскосмос» опубликовал снимок принесшего снегопад в Москву циклона
Госкорпорация «Роскосмос» представила 6 апреля фотографию циклона, который вызвал снегопад в Москве.
«Сегодня на Москву обрушился циклон «Зион», который принес с собой снегопады и метели», — указано в Telegram-канале.
Уточняется, что снимки циклона сделали спутники «Электро-Л» и «Арктика-М».
6 апреля научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что интенсивные осадки сохранятся в Москве и области примерно до 8 апреля, снежный покров в столичном регионе сойдет не раньше чем через неделю.