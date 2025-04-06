Синоптик спрогнозировал снег в Москве и области до 8 апреля
Интенсивные осадки сохранятся в Москве и области примерно до 8 апреля, снежный покров в столичном регионе сойдет не раньше, чем через неделю. Об этом 6 апреля сообщил «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
«В ближайшую ночь осадки будут продолжаться в виде снега, и температура понижается. Она будет в Москве около –2...–4 градусов, в Подмосковье — –7, а дневная температура — около нуля, –2…+3 градусов», — рассказал синоптик.
По его словам, такие перепады приведут к гололедице. В понедельник, 7 апреля, добавил Вильфанд, будет 0 градусов, во вторник-четверг, с 8 по 10 апреля, ночью — –3...–8, днем до среды, 9 апреля, — тоже около 0, затем температура начнет повышаться.
Метеоролог отметил, что с середины апреля воздух прогреется до +6...+11 градусов — немного ниже нормы. Вильфанд пояснил, что к выпадению снега в столичном регионе привело столкновение теплых и холодных воздушных масс.
«Если температура существенно превышает норму, очень такая теплая, очень жаркая погода, то обязательно возникают проблемы через несколько дней», — рассказал эксперт.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус 6 апреля сообщил, что за минувшую ночь в Москве сформировался снежный покров высотой от 5 до 11 см, в столичных районах выпало до 7 мм осадков, что составляет до 19% от нормы на апрель.
Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что в течение минувшей ночи на юге Московской области выпало 43% от месячной нормы осадков. Причиной такого сильного снегопада стал циклон «Зион», который «в ночь принес в Москву настоящую зиму».
При этом 5 апреля Вильфанд также предупреждал, что в регионах юга европейской части РФ ожидается значительное похолодание к середине следующей недели, а также дожди начиная с текущих выходных. В степных районах Крыма по ночам ожидаются даже отрицательные температуры.