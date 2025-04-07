Станцию метро «Крылатское» временно закрыли из-за информации о задымлении

Станцию Московского метрополитена «Крылатское» Арбатско-Покровской линии временно закрыли для проверки инфраструктуры из-за информации о задымлении. Об этом в понедельник, 7 апреля, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

«Станция «Крылатское» временно закрыта для проверки инфраструктуры. Поезда проезжают станцию без остановки», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Как сообщил источник «Известий», задымление на станции «плотное», но к проверке приступить не могут, так как еще не снято напряжение.

Ранее, 28 марта, на БКЛ движение было перекрыто от «Электрозаводской» до «Хорошевской» по часовой стрелке для проверки состава. На кадрах, опубликованных в Сети, было видно, что на станции «Савеловская» произошло задымление.