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Станцию метро «Крылатское» временно закрыли из-за информации о задымлении

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Фото: ТАСС/Николай Галкин
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Станцию Московского метрополитена «Крылатское» Арбатско-Покровской линии временно закрыли для проверки инфраструктуры из-за информации о задымлении. Об этом в понедельник, 7 апреля, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

«Станция «Крылатское» временно закрыта для проверки инфраструктуры. Поезда проезжают станцию без остановки», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Как сообщил источник «Известий», задымление на станции «плотное», но к проверке приступить не могут, так как еще не снято напряжение.

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Ранее, 28 марта, на БКЛ движение было перекрыто от «Электрозаводской» до «Хорошевской» по часовой стрелке для проверки состава. На кадрах, опубликованных в Сети, было видно, что на станции «Савеловская» произошло задымление.

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