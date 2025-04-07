Комментатор КХЛ Гимаев-младший поздравил Овечкина с мировым рекордом

Комментатор Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), бывший игрок хоккейного клуба «Динамо» Сергей Гимаев-младший 7 апреля в беседе с «Известиями» поздравил российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, побившего снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Кто как не ты с твоей целеустремленностью, с твоей жаждой побед, жаждой заброшенных шайб, кто как не ты мог побить этот рекорд. Так что еще раз, Саша, поздравляю, горжусь тем, что играл с тобой в одной команде. И сам всё прекрасно видел: то, как ты относишься к хоккею и как ты шел к таким большим достижениям», — сказал он.

Гимаев-младший отметил, что теперь вечный рекорд Гретцки будет гордо носить имя рекорда Овечкина.

6 апреля российский нападающий рассказал, что считает важным установку им нового рекорда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по голам. По его словам, он с оптимизмом смотрит на этот момент, поскольку «наконец-то никто не будет спрашивать» его о том, когда же будет побит предыдущий рекорд канадца Уэйна Гретцки в 894 шайбы.

Овечкин в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» 6 апреля забил 895-ю шайбу в регулярном чемпионате НХЛ, тем самым побив рекорд четырехкратного обладателя Кубка Гретцки.