В германском Дуйсбурге закрыли все школы из-за угроз «чисток»

Как минимум 13 общеобразовательных школ города Дуйсбург в Германии были закрыты из-за поступивших анонимных угроз о «чистках». Об этом 6 апреля сообщает газета Bild.

«В связи с опасной ситуацией все общеобразовательные и средние школы (с 5 по 13 классы) в Дуйсбурге будут закрыты в понедельник», — информирует издание со ссылкой на полицию.

Уточняется, что такое решение было принято после получения анонимных угроз о готовящихся «актах насилия» в школах. В своем обращении неизвестные заявили о неких «чистках», которые планируются в учебных заведениях.

Изначально в полиции не стали воспринимать эти угрозы серьезно, однако после повторного получения сообщений было принято перевести занятия в дистанционный режим.

«Уважаемые родители, уважаемые ученики, в связи с текущей ситуацией угрозы, о которой нам сообщили ответственные органы, завтра в нашей школе не будет очных занятий. Эта мера касается всех средних и общеобразовательных школ города Дуйсбурга», — разослала сообщение одна из школ.

В связи с этим «органы государственной безопасности» займутся расследованием инцидента и будут пытаться выяснить тех, кто за ним стоит.

8 февраля школьнику из Киселевска предъявлено обвинение за ложное сообщение о преступлении, он может получить до пяти лет лишения свободы. Ложная информация о преступлении поступила еще в ноябре прошлого года. Тогда в полицию Киселевска пришло сообщение из диспетчерской службы, в котором говорилось об угрозе одной из местных школ.

Ранее, 25 декабря, в Красноярском крае был задержан 17-летний подросток, который за деньги звонил по всей стране и сообщал о минированиях. В период с 2021 по 2023 год посредством IP-телефонии он совершил более 350 заведомо ложных сообщений о нахождении опасных предметов в различных зданиях.