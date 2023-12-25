В Красноярском крае задержали подростка за 350 ложных сообщений о минировании

В Красноярском крае задержан 17-летний подросток, который за деньги звонил по всей стране и сообщал о минированиях. Об этом 25 декабря сообщает региональное МВД.

«В период с 2021 по 2023 год 17-летний подросток посредством IP-телефонии совершил более 350 заведомо ложных сообщений о нахождении опасных предметов в зданиях образовательных учреждений, органов государственной власти, торговых центров, объектах транспортной инфраструктуры на территории всей Российской Федерации», — говорится в сообщении МВД в Telegram-канале МВД.

Одно из таких сообщений в середине декабря этого года поступило в дежурную часть МО МВД России «Шушенский». Неизвестный рассказал, что в здании суда поселка городского типа Шушенский находится опасный предмет. Сотрудники полиции осмотрели помещение, но ничего опасного не нашли.

По ч. 3 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение о минировании») было возбуждено уголовное дело. Сотрудники МО МВД России «Шушенский» и оперативники УФСБ России по Красноярскому краю нашли, задержали и отправили под стражу 17-летнего жителя села Нижний Суэтук Ермаковского района.

Дома у подростка силовики нашли и изъяли банковские карты, SIM-карту, планшет, ноутбук, сотовый телефон. Полицейские выяснили, что подросток звонил в учреждения с такими сообщениями в течение трех лет, используя программу для подмены голоса, и получал за это деньги.

Оперативники планируют установить и документировать все факты преступной деятельности подростка.

Ранее, 13 мая, в Дагестане задержали 17-летнего подростка, который более 40 раз заведомо ложно сообщал о минировании различных учреждений, в том числе школ, колледжей и судов. В ходе допроса задержанный сознался и заявил, что отправлял письма, где говорилось, что он придет, взорвет колледж или школу. По словам подростка, он делал это полтора-два месяца, «чтобы просто сорвать пары, уроки».