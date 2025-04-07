Рябков назвал одну из задач российско-американских переговоров
Вопрос возвращения российской дипломатической собственности стоит на повестке российско-американских переговоров. Об этом «Известиям» заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.
«Да, безусловно. Это один из главных вопросов», — сказал Сергей Рябковю
Так он ответил на вопрос «Известий» о том, обсуждается ли вопрос возвращения дипломатической собственности в США.
Дипломат также отметил, что задача России — постараться вернуть дипсобтвенность при администрации президента США Дональда Трампа.
«Это наша задача. Будем добиваться ее решения», — сказал Рябков.
В 2017 году вследствие антироссийских санкций были закрыты генконсульство РФ в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке. В 2018 году генконсульство РФ было закрыто и в Сиэтле. Кроме этого, российские дипломаты лишились доступа в поместье Килленуорт на острове Лонг-Айленд недалеко от Нью-Йорка, а также к загородному комплексу в штате Мэриленд в 100 км от Вашингтона.
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Выйти на здание: РФ рассчитывает вернуть дипсобственность при администрации Трампа