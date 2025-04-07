Овечкин раньше считал невозможным догнать рекорд Гретцки

Российский хоккеист Александр Овечкин, побивший рекорд канадского игрока Уэйна Гретцки по числу забитых шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), ранее заявлял, что никому не удастся это сделать. Соответствующее интервью 6 апреля опубликовала пресс-служба НХЛ в социальной сети X.

«Невозможно догнать Гретцки, но вы можете бросить ему вызов. Возможно, у вас получится», — говорил Овечкин в 2017 году.

По итогу сам россиянин смог побить рекорд и сделать, как он тогда утверждал, невозможное.

«Наконец-то никто не будет спрашивать меня о том, когда ты собираешься это сделать. Так что всё в порядке уже. Мы просто должны сосредоточиться на игре. И да, как я уже сказал, это отличный момент», — рассказал хоккеист после игры, на которой он побил рекорд.

Российский нападающий и капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» 6 апреля забил 895-ю шайбу в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), тем самым побив рекорд четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Уэйна Гретцки, на счету которого 894 забитых гола.

Телеканалы холдинга «Национальная Медиа Группа» (НМГ) и исполнитель, лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков поздравили Овечкина с мировым рекордом клипом на его любимую песню из репертуара музыкального коллектива.