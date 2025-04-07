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Хоккейный эксперт Блэкберн прокомментировал рекорд Овечкина в НХЛ

Аналитик Блэкберн: Овечкин показал динамику в ходе погони за рекордом Гретцки
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Фото: TASS/Zuma
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Хоккейный аналитик CBS Sport Пит Блэкберн 6 апреля указал на стремительное продвижение российского игрока «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина к установлению нового рекорда по забитым голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Это невероятно. Слово, которое приходит мне на ум в этом случае, это динамика. Как будто у него так много динамики. За последний год люди перешли от мысли, что он (Предыдущий рекорд Уэйна Гретцки. — Ред.) никогда не будет сломан, к мысли, как он будет сломан», — заявил эксперт.

Блэкберн отметил высокую скорость, с которой Овечкин двигался в направлении к тому, чтобы стать лучшим снайпером НХЛ. Так, спортсмен в свои 39 лет забивал более 40 голов за сезон.

При этом полученный ранее перелом ноги не помешал российскому игроку продемонстрировать «всплеск забитых голов в конце сезона», что только ускорило побитие рекорда по шайбам.

«Мы говорим о парне, которому принадлежит не только рекорд по количеству голов, но и рекорд по количеству ударов за всю историю НХЛ. Он - парень, который играет в тяжелый хоккей и играет в жесткую эпоху хоккея», — указал аналитик.

«Когда первый раз увидел Овечкина в команде, не рискнул подойти»
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Российский нападающий и капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» 6 апреля забил 895-ю шайбу в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), тем самым побив рекорд четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Уэйна Гретцки, на счету которого 894 забитых гола.

Телеканалы холдинга Национальная Медиа Группа (НМГ) и исполнитель, лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков поздравили Овечкина с мировым рекордом клипом на его любимую песню из репертуара музыкального коллектива.

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