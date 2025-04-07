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Синоптики спрогнозировали снег и гололедицу местами в Москве 7 апреля

Гидрометцентр: в Москве 7 апреля местами ожидаются снег и гололедица
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Облачно, сильные осадки на севере области (преимущественно в виде снега), гололедица и до +1 градуса — такая погода ожидает жителей столичного региона в понедельник, 7 апреля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от –1 до +1 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до –4.

В Московской области днем ожидается от –2 до +3 градусов, а ночью температура может упасть до –7.

Ожидается северо-восточный ветер со скоростью 6–11 м/c.

Атмосферное давление составит 741 мм рт. ст.

Аномально плохая погода в апреле: опубликован прогноз на весь месяц и Пасху
Температура воздуха в регионах будет сильно меняться день ото дня

Ранее, 6 апреля, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что интенсивные осадки сохранятся в Москве и области примерно до 8 апреля, снежный покров в столичном регионе сойдет не раньше чем через неделю.

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