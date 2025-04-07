Синоптики спрогнозировали снег и гололедицу местами в Москве 7 апреля

Облачно, сильные осадки на севере области (преимущественно в виде снега), гололедица и до +1 градуса — такая погода ожидает жителей столичного региона в понедельник, 7 апреля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от –1 до +1 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до –4.

В Московской области днем ожидается от –2 до +3 градусов, а ночью температура может упасть до –7.

Ожидается северо-восточный ветер со скоростью 6–11 м/c.

Атмосферное давление составит 741 мм рт. ст.

Ранее, 6 апреля, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что интенсивные осадки сохранятся в Москве и области примерно до 8 апреля, снежный покров в столичном регионе сойдет не раньше чем через неделю.