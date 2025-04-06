Прощание с Пашей Техником и его отпевание пройдут в храме в Москве
Прощание с рэпером Пашей Техником (настоящее имя — Павел Ивлев) пройдет в храме в Москве. Об этом 6 апреля сообщил менеджер артиста Марк Флинк (настоящая фамилия — Яровный).
«Пока что мы договариваемся с храмом, в котором мы хотим, чтобы было отпевание Паши и прощание. Храм в Москве. Тело Паши в данный момент находится в Таиланде», — приводит слова Яровного ТАСС.
Также уточняется, что тело Техника привезут в Москву не позже 9 апреля.
По словам менеджера артиста, дата и время прощания с рэпером будут понятны после того, как близкие артиста договорятся со столичным храмом.
О смерти Техника вечером 4 апреля сообщила его бывшая жена Ева Карицкая. Утром того же дня рэпер пережил клиническую смерть. Последнюю неделю рэпер провел в коме в одной из больниц Пхукета.