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Карта спецоперации на Украине 6 апреля

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 6 апреля можно в материале «Известий».

В Минобороны сообщили, что Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотниками по центральной артиллерийской базе вооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК), задействованным в производстве БПЛА.

Также подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Бойцы нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, двух бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы в районах населенных пунктов Радьковка, Двуречанское, Загоруйковка в Харьковской области, а также в Макеевке в ЛНР.

ВСУ потеряли на данном направлении до 230 военнослужащих, три боевые бронированные машины MaxxPro производства США, четыре пикапа и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе два западного производства.

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Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 660 самолетов, 283 вертолета, 50 082 БПЛА, 601 зенитный ракетный комплекс (ЗРК), 22 701 танк и другие боевые бронированные машины, 1534 боевые машины реактивных систем залпового огня (РСЗО), 23 276 орудий полевой артиллерии и минометов, 33 714 единиц специальной военной автомобильной техники, указали в Минобороны.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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