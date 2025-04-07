Актриса Поплавская рассказала о работе над клипом в честь рекорда Овечкина

Актриса Ангелина Поплавская поздравила с рекордом российского хоккеиста, капитана клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Знаменитость также поделилась впечатлениями о съемках в клипе.

Телеканалы холдинга Национальная Медиа Группа (НМГ) и исполнитель Сергей Жуков поздравили Овечкина с мировым рекордом клипом на его любимую песню из репертуара «Руки вверх!». В клипе звучит знаменитый трек «18 мне уже» со специально написанным Жуковым к рекордному голу текстом.

«Здесь замечательная атмосфера, атмосфера ностальгии. <…> И атмосфера эта вся мне напоминает смену в «Молодежке», когда на трибунах все запели песню в поддержку наших хоккеистов», — рассказала Поплавская.

Она сообщила, что изначально была немного удивлена выбором песни — актриса не знала, что это один из любимых хитов Овечкина.

«Сначала не поняла, как это связано с Александром и почему «18 мне уже», а потом как поняла! Оказывается, это его любимая песня в караоке. На самом деле это и моя любимая песня тоже, как мы с ним похожи!» — рассказала актриса.

Поплавская подчеркнула, что рада быть той, кто смог поучаствовать в создании подарка великому человеку.

Александр Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ, побив рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки — 894 шайб. Свою 895-ю шайбу он забросил накануне, 6 апреля, в матче против «Нью-Йорк Айлендерс».