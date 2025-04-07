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Жуков рассказал о написании песни к рекорду Овечкина за один день

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Фото: телеканал СТС
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Исполнитель, лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков поделился, что написал текст песни к мировому рекорду российского нападающего хоккейной команды «Вашингтон Кэпиталз» Александа Овечкина по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) всего за один день.

Телеканалы холдинга Национальная Медиа Группа (НМГ) и Жуков поздравили Овечкина с мировым рекордом клипом на его любимую песню из репертуара музыкального коллектива. В клипе звучит знаменитый трек «18 мне уже» со специально написанным Жуковым к рекордному голу текстом.

«Я без колебаний написал текст буквально за один день, прислал своим коллегам на СТС и сказал: ребята, мне кажется, из этого может получиться что-то, что объединит всех нас вместе в этой большой радости», — поделился подробностями Жуков.

Музыкант назвал хоккеиста своим хорошим другом и приятелем и отметил, что хотел, чтобы «под такой музыкальный гимн подписалось как можно больше людей» во всему миру.

Он уточнил, что песня служит выражением большой гордости за человека, который добился успеха своими руками.

«Секрет моего броска? Да я сам не знаю!»
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Российский нападающий и капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» 6 апреля забил 895-ю шайбу в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), тем самым побив рекорд четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Уэйна Гретцки, на счету которого 894 забитых гола.

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