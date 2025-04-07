Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин указал на целенаправленное поощрение нацизма и русофобии во многих странах
Общество
Столкнувшимся со сбоем сайта «Тотального диктанта — 2025» восстановят работы
Мир
Трамп назвал тарифы единственным способом устранить торговый дефицит США
Мир
Спасатели МЧС РФ обследовали 75 зданий в Мьянме в поисках людей
Мир
В министерстве торговли Турции сообщили о приостановке экспорта лимонов
Спорт
Первый тренер Овечкина принял участие в съемках клипа в честь рекорда хоккеиста
Общество
Пропавшая в годы ВОВ подлодка найдена в заливе Петра Великого
Мир
Азиатские фондовые рынки открылись падением не менее 8% на фоне тарифов Трампа
Общество
Путин поздравил Овечкина с историческим рекордом по числу заброшенных шайб в НХЛ
Общество
В ГД внесли проект о присвоении священникам статуса ветерана боевых действий
Экономика
В России рынок рублевых сбережений в I квартале вырос более чем на 3%
Экономика
ЦБ России может разместить российский флаг на новых купюрах
Спорт
Агент Овечкина назвал его снайперский рекорд великим достижением
Общество
В Госдуме предложили учредить должность уполномоченного по защите животных
Происшествия
«Газель» въехала в подземный переход на станции метро «Парк Победы» в Москве
Общество
В Красноярском крае более 20 мигрантов незаконно привлекались к труду
Мир
Посол Ганевич назвал оправданным размещение в Белоруссии ядерного оружия

Данис Зарипов надеется снова сыграть с Овечкиным

0
EN
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Российский хоккеист Данис Зарипов надеется, что ему снова удастся сыграть за одну команду с нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным, который побил «вечный рекорд» канадца Уэйна Гретцки по голам в регулярках НХЛ.

«Это мировое событие. Конечно же, мы гордимся им, гордимся тем, что мы играли с ним. Ну и, может быть, еще и сыграем. Уже, конечно, не в профессиональном хоккее», — рассказал единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина.

Как и Овечкин, Зарипов регулярно выступал за сборную России на международных первенствах. Одни из самых запоминающихся моментов — победы на чемпионатах мира в 2008 и 2014 годах. Тогда российские хоккеисты переиграли в решающих матчах Канаду и Финляндию.

«У хоккеистов, конечно, самые яркие события происходят именно в профессиональной деятельности. Конечно же, это 2008 год, победа на чемпионате мира совместная в Канаде. В Минске в 2014 году также мы подняли Кубок мира над головой вместе», — вспомнил легендарный нападающий «Ак Барса» и магнитогорского «Металлурга».

Зарипов вместе с другими игроками клуба «Легенды хоккея» и первым тренером Овечкина Александром Филипповым поучаствовал в съемках клипа на песню группы «Руки вверх!» — особую версию композиции «18 мне уже» подготовили специально к снайперскому рекорду капитана «Вашингтон Кэпиталз». Поздравительный клип показали в эфире телеканалов Национальной Медиа Группы (НМГ).

«Секрет моего броска? Да я сам не знаю!»
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин — о дружбе с Гретцки, погоне за рекордом и мечте сыграть на Олимпиаде-2026

6 апреля Овечкин в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс» забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, опередив канадскую легенду хоккея Уэйна Гретцки, на счету которого 894 забитых гола за 21 проведенный сезон.

Уэйн Гретцки в сезоне-1993/94 превзошел достижение Горди Хоу, рекорд держался 31 год, но теперь звание главного снайпера НХЛ перехватил Александр Овечкин. По оценкам других хоккеистов, рекорд Овечкина будет держаться десятилетиями.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025