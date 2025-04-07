Данис Зарипов надеется снова сыграть с Овечкиным

Российский хоккеист Данис Зарипов надеется, что ему снова удастся сыграть за одну команду с нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным, который побил «вечный рекорд» канадца Уэйна Гретцки по голам в регулярках НХЛ.

«Это мировое событие. Конечно же, мы гордимся им, гордимся тем, что мы играли с ним. Ну и, может быть, еще и сыграем. Уже, конечно, не в профессиональном хоккее», — рассказал единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина.

Как и Овечкин, Зарипов регулярно выступал за сборную России на международных первенствах. Одни из самых запоминающихся моментов — победы на чемпионатах мира в 2008 и 2014 годах. Тогда российские хоккеисты переиграли в решающих матчах Канаду и Финляндию.

«У хоккеистов, конечно, самые яркие события происходят именно в профессиональной деятельности. Конечно же, это 2008 год, победа на чемпионате мира совместная в Канаде. В Минске в 2014 году также мы подняли Кубок мира над головой вместе», — вспомнил легендарный нападающий «Ак Барса» и магнитогорского «Металлурга».

Зарипов вместе с другими игроками клуба «Легенды хоккея» и первым тренером Овечкина Александром Филипповым поучаствовал в съемках клипа на песню группы «Руки вверх!» — особую версию композиции «18 мне уже» подготовили специально к снайперскому рекорду капитана «Вашингтон Кэпиталз». Поздравительный клип показали в эфире телеканалов Национальной Медиа Группы (НМГ).

6 апреля Овечкин в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс» забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, опередив канадскую легенду хоккея Уэйна Гретцки, на счету которого 894 забитых гола за 21 проведенный сезон.

Уэйн Гретцки в сезоне-1993/94 превзошел достижение Горди Хоу, рекорд держался 31 год, но теперь звание главного снайпера НХЛ перехватил Александр Овечкин. По оценкам других хоккеистов, рекорд Овечкина будет держаться десятилетиями.