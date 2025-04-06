На Алтае задержали забросавшего полицейских взрывчаткой мужчину

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Алтая, который в селе Бочкари Целинного района стрелял в односельчанина из самодельного ружья и отбивался от полицейских при помощи кустарных бомб. Об этом 6 апреля сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета (СУ СК) России по Алтайскому краю.

Установлено, что вечером 5 апреля 45-летний местный житель села Бочкари начал стрелять в односельчанина на фоне личной неприязни. Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место происшествия, попытались пресечь действия мужчины, однако он начал сопротивляться и бросал в полицейских самодельные взрывчатки.

«Троицким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»)», — говорится в Telegram-канале.

Мужчину задержали. В настоящее время следователи осматривают место происшествия, а также проводят обыске в жилище фигуранта. По данным СУ СК России по Алтайскому краю, готовится ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Накануне мужчина обстрелял сотрудников полиции на подземной парковке в Москве. Уточнялось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. По данным Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России по столице, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»).